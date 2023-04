Usa: incriminazione di Trump, l'ex presidente potrebbe subire un'ordinanza restrittiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale di Trump aveva anticipato l'intenzione dell'ex presidente di intente di formulare dichiarazioni pubbliche nella serata di oggi, al rientro dall'udienza preliminare cui dovrà presentarsi a New York. Trump intende rilasciare le dichiarazioni dal suo golf club a Mar-a-Lago. Trump è stato incriminato da un gran giurì di Manhattan la scorsa settimana, in relazione a un pagamento alla ex attrice pornografica Stormy Daniels durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2016. Uno degli avvocati dell'ex presidente, Joe Tacopina, ha dichiarato domenica che i legali di Trump appronteranno la strategia difensiva una volta ottenuti i documenti relativi all'incriminazione. (Was)