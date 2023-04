Regno Unito: ministro Johnson, Cptpp "chiave di volta" della nostra strategia nel Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha aderito all'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (Cptpp) perché la regione dell'Indo-Pacifico è cruciale nella strategia post-Brexit del Paese. Lo ha dichiarato il ministro per gli Investimenti britannico, Dominic Johnson, in un'intervista concessa al quotidiano "Nikkei" nel corso di una visita ufficiale a Tokyo. L'Indo-Pacifico "è un importante focus geo-strategico per il Regno Unito", ha detto il ministro, definendo l'integrazione economica con la regione, resa possibile dell'alleanza commerciale, come "una chiave di volta della nostra strategia". L'adesione del Regno Unito al Cptpp, approvata la scorsa settimana, rappresenta "il culmine di un lavoro di tre anni (...) per definire la nostra visione post-Brexit del Paese", ha detto Johnson. (segue) (Git)