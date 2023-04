Regno Unito: ministro Johnson, Cptpp "chiave di volta" della nostra strategia nel Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra vede nell'Indo-Pacifico "il proprio futuro" in termini demografici, di innovazione e creazione del capitale, ha spiegato il ministro, che ha evidenziato anche l'importanza del Cptpp come mezzo per promuovere standard e pratiche virtuosi: "Vorremmo che tutti i Paesi del mondo alzassero i loro standard in termini di acquisizioni, tariffe e quote, regolazioni e quant'altro", ha detto Johnson, con un apparente riferimento indiretto alla Cina. Il ministro ha anche commentato i danni causati dalla Brexit alla preminenza di Londra come centro finanziario globale: il volume di scambi azionari della borsa di Amsterdam ha recentemente superato quello di Londra, e l'azienda britannica di microchip Arm ha annunciato l'intenzione di quotarsi soltanto a New York. Londra, ha dichiarato Johnson, "è ancora il principale mercato internazionale per le quotazioni al mondo", ma allo stesso tempo "ogni azienda deve assumere autonomamente le proprie decisioni commerciali". (segue) (Git)