Rai: Murelli (Lega), da Tg1 solita faziosità su elezioni Fvg

23 luglio 2021

- "Dal Tg1 la solita faziosità, questa volta sull'esito straordinario, per tutta la coalizione di centrodestra, delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Il telegiornale della prima Rete non solo ha seguito e raccontato molto poco - per non dire nulla - la campagna elettorale del candidato Massimiliano Fedriga ma oggi, dopo la strepitosa vittoria del riconfermato presidente, ha riservato davvero pochissimo spazio alla notizia. È lampante che la Rai provi in tutti i modi a censurare servizi che parlano della Lega, a maggior ragione quando dovrebbe dare notizia dell'ottima affermazione del partito di Matteo Salvini. Invece, il Pd della Schlein perde alle urne ma, fatalità, trova eco in Viale Mazzini. Davvero un pessimo esempio di servizio pubblico". Lo afferma la senatrice della Lega Elena Murelli, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)