Usa: Biden su possibili proteste dopo incriminazione Trump, non sono preoccupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è preoccupato per eventuali proteste legate alla recente incriminazione di Donald Trump, in vista dell’udienza preliminare organizzata per domani dopo il voto del gran giurì che sta indagando sui pagamenti effettuati alla pornoattrice Stormy Daniels da parte dell’ex presidente Usa. Interpellato da un giornalista durante la sua visita odierna in Minnesota, Biden ha affermato di non essere “preoccupato: ho fiducia nel dipartimento di polizia di New York”. (Was)