Francia-Israele: colloquio ministri Esteri, Colonna ricorda importanza di astenersi da misure unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha avuto un colloquio con l'omologo israeliano Eli Cohen durante il quale ha ricordato l'importanza di "astenersi da ogni misura unilaterale, in particolare in materia di colonizzazione e di rispettare gli impegni presi recentemente ad Aqaba e a Sharm el Sheik". Lo rende noto il ministero degli Esteri francese con una nota. Colonna "ha anche ricordato l'urgenza di ridare un orizzonte politico per arrivare alla pace tra israeliani e palestinesi, nel quadro di due Stati che vivono fianco a fianco in pace e in sicurezza, e ha sottolineato la necessità di preservare lo status quo storico sui luoghi santi a Gerusalemme", spiega il Quai d'Orsay. "In questo contesto, la ministra ha ricordato la condanna da parte della Francia ad ogni attacco contro civili", spiega la nota. (Frp)