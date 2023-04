Sicilia: Fd'I, errore stop autorizzazioni fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Preoccupa lo stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico paventato dal presidente della Regione Siciliana. Come ricordato dal ministro Urso - che ringraziamo dell'impegno profuso per risolvere grandi vertenze che attanagliano l'isola - l'insediamento che produrrà tutto il necessario per gli impianti sorgerà in Sicilia e consentirà l'impiego di consistente forza lavoro, con ciò favorendo il prosperare dell'economia reale. Auspichiamo che, nelle more di un confronto tra il governo regionale e quello nazionale, favorito dagli eccellenti rapporti personali tra Urso e Schifani, non vengano fermate, pur nel rispetto del nostro territorio e degli interessi dei siciliani, le istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni secondo il Piano energetico nazionale adottato dalla Regione Siciliana. Bloccare le autorizzazioni risulta abbastanza anacronistico rispetto a quanto si sta facendo per rendere sempre più indipendente la nostra nazione dal punto di vista energetico". Lo dichiarano i parlamentari siciliani di Fd'I alla Camera e al Senato. (Rin)