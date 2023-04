Bolivia: forze dell'ordine sequestrano quasi 800 chili di droga, 18 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Forza speciale per la lotta al traffico di droga della polizia boliviana (Felcn) ha sequestrato oltre 768 chili di droga, tra cocaina e marijuana, e arrestato 18 persone nel corso di operazioni mirate lo scorso fine settimana. Lo riferisce il vice ministro della Difesa sociale, Jaime Mamani. "Un grande quantitativo di droga è stato sequestrato nel dipartimento di Cochabamba grazie al lavoro della Forza speciale per la lotta al traffico di droga, il patrimonio dei narcotrafficanti è stato colpito per un importo di 776 mila dollari", ha detto. (Brb)