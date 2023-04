Ucraina: ministro Economia tedesco, necessaria somma di denaro “brutale” per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una somma di denaro “brutale” per la ricostruzione dell'Ucraina, più di quanto Germania, Ue e Stati Uniti “possano raccogliere insieme”. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf” a margine della sua visita odierna a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l'esponente dei Verdi, “nessuno sa che tipo di distruzione ci sia dietro la linea del fronte, o quando quali aree verranno riconquistate e come si accumulerà il totale” dei fondi per la ricostruzione del Paese aggredito dalla Russia. Habeck ha aggiunto che gli ucraini chiedono di far partire il processo mentre la guerra è ancora in corso. Al riguardo, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha sottolineato che la ricostruzione è “urgentemente necessaria”, perché le infrastrutture in Ucraina sono in gran parte danneggiate. Al fine di fornire sicurezza a potenziali investitori, la Germania emetterà garanzie di investimento. (segue) (Geb)