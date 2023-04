Ucraina: ministro Economia tedesco, necessaria somma di denaro “brutale” per ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha deciso di investire nell'ex repubblica sovietica 60 milioni di euro. A sua volta, l'azienda tedesca Fixit, che produce materiali da costruzione e già opera in Ucraina, “quasi raddoppierà” le proprie capacità nel Paese. Per Habeck, parte della ricostruzione dell'ex repubblica sovietica dovrà essere finanziata con fondi pubblici, ma è al contempo necessario “un impegno congiunto”. In questa prospettiva, “l'Ucraina deve creare condizioni positive per gli investimenti, ci devono essere garanzie, incentivi e tutele da parte del settore pubblico, e poi il il capitale privato deve voler andare” nel Paese aggredito dalla Russia. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha, quindi, osservato: “Abbiamo investito molto in Russia, ad esempio, e il mercato è andato perduto. Ora potremmo cercare altri mercati: perché non l'Ucraina?”. In merito alla corruzione nel Paese e al rischio che i fondi per la sua ricostruzione ne siano oggetto, Habeck ha infine evidenziato come si tratti di “un grosso problema” e il governo di Zelensky lo sta affrontando “con decisione” anche al fini dell'adesione dell'Ucraina all'Ue. (Geb)