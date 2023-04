Rai: Maccanti (Lega), spiace poco spazio a regionali su Tg1, effetto Schlein?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fedriga vince le regionali in Friuli Venezia Giulia. L'ennesima conferma per il centrodestra con un ottimo risultato per la Lega. Spiace che il Tg1, che già aveva dato poco spazio alla campagna elettorale, oggi abbia deciso di fare altrettanto con il risultato delle elezioni. Che a Viale Mazzini sentano già l'effetto Schlein?". Lo dichiara la deputata della Lega Elena Maccanti, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)