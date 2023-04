Pnrr: Mase, ok da Commissione Ue ad aiuti di Stato per idrogeno in aree dismesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il via libera all’intervento italiano da 450 milioni, previsto dal Pnrr, per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile nelle aree industriali dismesse. La decisione adottata dalla Commissione consente alle ventuno Regioni e Province autonome di concedere aiuti per quei progetti rivolti alla produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Le graduatorie di ammissibilità - spiega una nota del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) - sono già state adottate dalle amministrazioni, in linea con il target del Pnrr di marzo 2023. "Un passaggio importante, giunto il tempi molto veloci - spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto - che ci consente di accelerare su una filiera importantissima in ambito energetico, quella dell’idrogeno verde, una vera chiave di volta anche per il futuro della mobilità". (segue) (Com)