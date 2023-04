Pnrr: Mase, ok da Commissione Ue ad aiuti di Stato per idrogeno in aree dismesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e l’uso a livello locale di idrogeno verde nell’industria, nelle Pmi e nel trasporto locale consentiranno la creazione di distretti dell'idrogeno, soprattutto nel Sud Italia. L’idrogeno sarà prodotto a partire da fonti rinnovabili della zona e utilizzato localmente. La decisione è stata adottata dalla Commissione in tempi rapidi grazie al proficuo lavoro fra Mase, la Rappresentanza permanente presso la Ue e il dipartimento Politiche europee della presidenza del Consiglio, che si sono coordinati per dialogare con la Commissione. (Com)