Bolivia: governo sostiene Argentina nel ripristino della sovranità sulle isole Malvinas

- Il vice ministro degli Esteri della Bolivia, Freddy Mamani, ha ribadito il sostegno del governo e del popolo boliviano alle rivendicazioni di sovranità dell'Argentina sulle isole Malvinas e sugli spazi marittimi circostanti, "usurpati dal Regno Unito". "La Bolivia ha sostenuto e continuerà a sostenere le richieste argentine in tutti i fora e gli spazi di dialogo", ha detto Mamani nel corso di una cerimonia a El Alto, in occasione della Giornata dei caduti della guerra delle Malvinas. "È una questione delicata, non solo per l'Argentina ma per la regione latinoamericana e caraibica. La risoluzione 2065 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1965 ha riconosciuto la disputa sulla sovranità delle Malvinas, e ha esortato entrambe le parti a trovare una soluzione pacifica attraverso negoziati bilaterali", ha ricordato Mamani. Dopo quasi due secoli di conflitto, Argentina e Regno Unito si sono scontrate per la sovranità sulle Malvinas in una guerra iniziata il 2 aprile 1982 e terminata nel giugno dello stesso anno con la resa delle truppe argentine. (Brb)