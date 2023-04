Usa: delegazione Congresso in California su competizione con Cina, incontri con grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di parlamentari statunitensi si recherà in California nei prossimi giorni, per incontrare i vertici di alcune grandi aziende e discutere “una serie di temi legati alla Cina”. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnbc” che una dozzina di componenti democratici e repubblicani della commissione dedicata alla Cina della Camera dei rappresentanti andrà in California per tre giorni, e che incontrerà, tra gli altri, gli amministratori delegati di Apple e Disney: Tim Cook e Bob Iger. Il gruppo di parlamentari sarà guidato dal presidente della commissione, il repubblicano Mike Gallagher. In programma ci sarebbero anche incontri con il presidente di Microsoft, Brad Smith; il presidente di Alphabet per gli affari legali e globali, Kent Walker; e i vertici delle società Palantir e ScaleAI. (Was)