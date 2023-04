Fisco: Leo, 1.153 miliardi di cartelle esattoriali, pace fiscale contro sanzioni vessatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel magazzino dell'Agenzia delle entrate ci sono "1.153 miliardi di cartelle esattoriali, sono numerosi spaventosi". Lo ha detto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. Si è intervenuti con la pace fiscale che "per importi spropositati" e per "sanzioni vessatorie: in materia di Iva si andava dal 120 al 140 per cento, mentre in Europa si arriva al massimo al 60 per cento", ha spiegato. "Abbiamo abbassato le sanazioni al 5 per cento e dato un lasso di tempo più lungo per mettersi in regola", ha concluso Leo. (Rin)