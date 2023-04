Fisco: Leo, accertamenti ex-ante, distinzione in due categorie e premialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo cambiare il verso dell'accertamento agendo ex-ante, cioè prima" e "distinguendo i contribuenti in due categorie". Lo ha detto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. Si intende quindi agire con "delle premialità" per cui "se il soggetto è affidabile, per due anni" pagherà quanto ha dichiarato" nelle denuncia dei redditi, poi dopo i due anni "se guadagni di più te li tieni in tasca", ha spiegato il viceministro.(Rin)