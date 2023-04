Usa: Florida, Senato approva divieto all’aborto dopo sesta settimana di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Florida ha approvato una proposta di legge tesa a vietare l’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza. Il testo, denominato “Heartbeat Protection Act”, è passato con 26 voti favorevoli e 13 contrari. La proposta passerà ora alla camera bassa, dove sarà probabilmente approvato grazie alla maggioranza repubblicana, per poi raggiungere la scrivania del governatore, Ron DeSantis, per la firma definitiva. L’anno scorso, l’ufficio del governatore ha firmato una proposta di legge tesa a vietare l’aborto dopo la quindicesima settimana di gravidanza, ma il testo è attualmente sotto esame da parte della Corte suprema dello Stato, alla luce di una possibile violazione del diritto alla privacy dei cittadini. Il testo approvato lunedì 3 aprile vieta qualsiasi procedura per l’interruzione volontaria della gravidanza dopo la sesta settimana, con le uniche eccezioni previste per le madri vittime di stupro o per i figli nati da un incesto. Queste ultime, inoltre, saranno valide solo fino alla quindicesima settimana. (Was)