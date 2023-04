Fvg 2023: vince Fedriga con il 64 per cento, è il primo presidente rieletto della Regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terzo Polo resta fuori dal Consiglio regionale, sopravanzato anche dalla lista no-vax e no-green pass "Insieme liberi". "Un progetto di questo tipo ha bisogno di tempo, di mettere radici e di costruire un partito vero e proprio. In un contesto come questo in cui la Regione non era contendibile, è evidente che l’appeal anche nei confronti di un elettorato di opinione può essere meno efficace ed è probabile che abbia anche condizionato la partecipazione al voto", ha detto Maran, subito dopo le prime proiezioni che davano la lista Azione, Italia viva, +Europa e Renew Europe a rischio sbarramento. L’obiettivo era riuscire a mandare in Consiglio regionale "una pattuglia in grado di condizionare le scelte" e cominciare a costruire un passo alla volta quella "casa dei riformisti" che ha portato per la prima volta in Italia Azione, Italia viva e +Europa a correre insieme a un’elezione. (Frt)