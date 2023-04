Sardegna: Portovesme, si attendono esiti del confronto fra Ministero e Glencore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In costante contatto con la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, il presidente della Regione Christian Solinas segue gli sviluppi del confronto in corso al Ministero con Glencore. "Attendiamo con molta apprensione e con fiducia - ha detto il governatore sardo - l’esito di un confronto che per noi può avere un solo esito: il mantenimento delle attività e di tutti i livelli occupazionali fino all’avvio di un processo di riconversione industriale del quale attendiamo di conoscere il progetto, e per il quale non possiamo che confermare il nostro sostegno in presenza di solide garanzie. Da Glencor attendiamo parole chiare e precise sui propri progetti, a garanzia dei lavoratori ma anche di un polo industriale vitale per il Sulcis e strategico per la Sardegna e per l’Italia". (segue) (Rsc)