Sardegna: Portovesme, si attendono esiti del confronto fra Ministero e Glencore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che le misure in atto, e recentemente confermate, relative all’abbattimento dei costi energetici siano una efficace garanzia per il riavvio e il mantenimento delle attività a Portovesme e a San Gavino - ribadisce il presidente Solinas - La conferma anche per i prossimi mesi del credito d`imposta al 45 per cento e il fondo da 2 milioni per le imprese energivore dei territori insulari sono una base solida, accettata peraltro dalle altre realtà industriali energivore in tutta Italia. Insieme agli operai in lotta che ieri ha incontrato i lavoratori a San Gavino, attendo dunque di conoscere le reali intenzioni della multinazionale, confermando la piena, totale disponibilità della Regione a fare la propria parte e, soprattutto, il fermo intendimento di schiararsi sempre dalla parte dei lavoratori, qualunque sia l’esito della vertenza, a tutela del loro futuro". (Rsc)