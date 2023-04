Francia: vicesindaco Parigi, referendum su monopattini elettrici un "successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum che si è tenuto ieri a Parigi sull'abolizione dei monopattini elettrici a noleggio è stato un "successo". Lo ha detto il vicesindaco della capitale francese David Belliard all'emittente radiotelevisiva "France info". L'89 per cento dei votanti si è espresso contro l'utilizzo delle piattaforme digitali per affittare i monopattini elettrici, ma la partecipazione è stata solamente del 7,46 per cento. "La vocazione del voto non è quella di essere totalmente rappresentativa", ha detto Belliard. (Frp)