Bolivia: Cidh, estrema polarizzazione politica è causa di crescente violenza nel Paese (2)

- Il rapporto mette in evidenza la pessima situazione del sistema giudiziario. "In Bolivia, storicamente, la giustizia è stata gestita in modo strumentale, a seconda degli interessi del potere politico di turno, una situazione sulla quale hanno convenuto tutti gli intervistati. La Cidh ha ricevuto testimonianze preoccupanti che indicano come giudici e pubblici ministeri chiedano denaro alle persone accusate in cambio di una scarcerazione o di un'assoluzione, oltre che per favorire l'accesso a misure alternative al carcere", si legge. La Cidh chiede un accordo tra le forze politiche per migliorare la selezione dei magistrati poiché "un adeguato processo di selezione e nomina costituisce un presupposto essenziale per garantire l'indipendenza degli operatori della giustizia". (segue) (Brb)