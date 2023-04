Fvg 2023: vince Fedriga con il 64 per cento, è il primo presidente rieletto della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Fedriga sarà il primo presidente del Friuli Venezia Giulia a governare per due mandati consecutivi. Le elezioni regionali hanno confermato le previsioni: il governatore uscente, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha vinto con il 64 per cento dei voti, staccando di oltre 30 punti il candidato del Partito democratico e del Movimento cinque stelle, Massimo Moretuzzo, che si è fermato al 28,4 per cento. A sorpresa Giorgia Tripoli, sostenuta da "Insieme liberi", lista ispirata ai no vax - ne fanno parte, tra le altre, Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia - ha superato il Terzo polo, ottenendo il 4,68 per cento dei voti. Alessandro Maran, sostenuto da Azione, Italia viva, +Europa e Renew Europe, si è fermato al 2,72 per cento. (segue) (Frt)