Fvg 2023: vince Fedriga con il 64 per cento, è il primo presidente rieletto della Regione (2)

- Se l’esito del voto era atteso, non così il peso delle singole liste. Alle 21, quando mancano appena 30 sezioni da scrutinare, la Lega si attesta primo partito della coalizione, con il 19 per cento. Sommata alla lista Fedriga presidente, che da sola ha ottenuto il 17, 67 per cento, sfiora il 37 per cento. "È un risultato sopra ogni più rosea aspettativa. Mi ero dato come speranza, più che come obiettivo, di arrivare al 10 per cento", ha detto in conferenza stampa Fedriga, che allontana subito l’ipotesi di tensioni rispetto a un riequilibrio dei pesi interni al centrodestra: "Tutte le forze politiche di centrodestra hanno avuto ottimi risultati, rafforzando l’intera coalizione. La Lega ha avuto un risultato straordinario, Fratelli d’Italia ha avuto un risultato ottimo (18 per cento), anche rispetto ai numeri del 2018, Forza Italia ha tenuto (6,68 per cento), quindi penso che tutti possano ritenersi contenti". (segue) (Frt)