Fvg 2023: Salvini, risultato splendido, premiato il buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Lo splendido risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia, con la Lega primo partito in assoluto e una grande affermazione della lista Fedriga, confermano la bontà del nostro lavoro premiato da cittadini attenti ed esigenti. Prima la vittoria alle regionali in Lombardia e Lazio di febbraio, ora questo successo senza precedenti, con la sinistra che perde con 35 punti di distacco e la Lega in forte crescita. Avanti a testa alta, con umiltà e determinazione: ad attacchi e polemiche rispondiamo con sorriso e lavoro". Lo afferma il leader del Caroccio, Matteo Salvini. (Rin)