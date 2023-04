Bolivia: Cidh, estrema polarizzazione politica è causa di crescente violenza nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha pubblicato il suo resoconto preliminare sulla visita in Bolivia, conclusa lo scorso venerdì 31 marzo. Gli osservatori della Cidh sono rimasti una settimana nel Paese per verificare la situazione dei diritti umani. Gli esperti hanno incontrato politici e società civile nelle città di La Paz, Santa Cruz, Cochabamba e Sucre, oltre a visitare alcuni penitenziari. Nel rapporto preliminare presentato alla stampa, la Cidh denuncia "una preoccupante situazione di crescente violenza politica, prodotto di un'estrema polarizzazione che ha causato una frattura nella società boliviana e che deve essere urgentemente superata". Secondo gli osservatori, la polarizzazione derivata dal conflitto del 2019 ha lasciato "profonde ferite aperte", che "si rimargineranno solo quando le autorità e i leader politici e sociali contribuiranno con le proprie azioni e discorsi a creare un ambiente favorevole alla ricostruzione del tessuto sociale". (segue) (Brb)