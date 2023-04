Usa: Casa Bianca, legge su armi da fuoco senza licenza in Florida è vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha definito “vergognosa” la legge firmata oggi dal governatore della Florida, Ron DeSantis, che consente ai cittadini di portare con sé armi da fuoco senza bisogno di una apposita licenza. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha affermato in una nota che il provvedimento va “contro il buon senso”, e che rappresenta un rischio per la sicurezza delle persone. “I cittadini della Florida meritano di meglio: la violenza armata ha già causato la perdita di troppe vite”, ha concluso. (Was)