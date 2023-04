© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passaggio da quattro a tre aliquote fiscali "faremo degli accorpamenti in modo da favorire le fasce medio basse" così come ci si adopererà su come "poter modulare i redditi per fare delle deduzioni, ad esempio per poter dedurre le spese per la formazione, per il trasporto". Lo ha detto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. (Rin)