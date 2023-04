Serbia: motorizzazione, false le accuse su obbligo reimmatricolazione auto con targhe Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La motorizzazione civile serba (Amss) ha smentito e definito "completamente errate e false" le accuse del partito politico dei Dveri, secondo cui nei locali della stessa si starebbero in questi giorni eseguendo reimmatricolazioni di massa di veicoli con targhe recanti la sigla Rks del Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". La motorizzazione nella nota ha spiegato di non avere "nessun ufficio né alcuna autorità su entità legali che si occupano di ispezione tecnica e immatricolazione dei veicoli in Kosovo". "Ci teniamo a sottolineare che le dichiarazioni nel testo secondo cui i nostri locali sarebbero disseminati di veicoli per le richieste di reimmatricolazione, sono completamente errate e false", si legge nella nota. Il partito politico serbo dei Dveri ha sostenuto che i serbi che vivono in Kosovo in questi giorni "sono costretti a reimmatricolare i loro veicoli con targhe recanti la sigla Rks, per evitarne la confisca da parte del governo di Pristina", dato che, ha sottolineato, "sono stati abbandonati dalle autorità di Belgrado e lasciati a se stessi e alle autorità di Pristina". (segue) (Seb)