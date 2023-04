Kosovo: polizia arresta serbo sospettato di aver dato fuoco a un auto a Zubin Potok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha arrestato un uomo di etnia serba sospettato di aver dato fuoco a un auto a Zubin Potok, nel nord del Paese. Lo ha reso noto il portale in lingua serba “Kossev”. L'uomo, noto solo con le sue iniziali M.B., è un 36enne sospettato anche di aver sparato contro un’unità della polizia kosovara, provocando il ferimento di due agenti, e di aver incendiato altre auto nell’area di Zubin Potok recanti targhe con la sigla Rks, ossia della Repubblica del Kosovo. L’arresto è avvenuto oggi pomeriggio come risultato di “un’indagine approfondita”. In meno di una settimana nel nord del Kosovo sono state date alle fiamme dieci auto private, la maggior parte delle quali con la targa Rks. Commentando l’arresto, il ministro dell’Interno kosovaro, Xhelal Svecla, ha dichiarato che l’uomo arrestato è parte attiva di “una struttura criminale chiamata ‘Difesa civica’”. “L’incendio delle auto dei nostri cittadini settentrionali, orchestrata da Belgrado con l’obiettivo di provocare paura tra i cittadini, è indubbiamente un reato grave”, ha scritto il ministro in un messaggio su Facebook. Seconda la Lista Serba, gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo, non ci sono prove contro l’individuo arrestato. La formazione ritiene che il governo del premier Albin Kurti ignori gli attacchi subiti dai serbi, “di cui ci sono state dozzine di episodi”, ma quando si tratta di “perseguitare i serbi senza prove agisce come in un’emergenza”. (Alt)