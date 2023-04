Tunisia-Siria: il presidente Saied ordina la nomina di un ambasciatore a Damasco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni diplomatiche tra Siria e Tunisia sono interrotte dal 2012. In quell'anno, il governo di Tunisi aveva espulso l'ambasciatore siriano per protestare contro la sanguinosa repressione attuata dal regime di Bashar al Assad contro i suoi oppositori all'inizio della guerra civile. La rottura delle relazioni tunisino-siriane, avvenuta quando al potere vi era l'ex presidente Moncef Marzouki, fu all'epoca aspramente criticata dall'opposizione. Nel 2015 la Tunisia ha compiuto un passo verso il ripristino delle relazioni diplomatiche nominando un rappresentante consolare presso a Damasco per "monitorare" la situazione dei tunisini in Siria. Già il mese scorso, Saied aveva rivelato l'intenzione di nominare un ambasciatore nel Paese mediorientale. "Niente può giustificare l'assenza di un ambasciatore tunisino a Damasco e di un ambasciatore siriano a Tunisi", aveva affermato il presidente durante un colloquio con il responsabile della diplomazia di Tunisi. “La questione del regime in Siria riguarda solo i siriani”, aveva aggiunto Saied, rifiutando ogni ingerenza negli affari e nelle “scelte” altrui. (Tut)