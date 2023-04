Fvg 2023: Fedriga, numeri della lista del presidente superiori a ogni aspettativa - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La lista Fedriga presidente è, al momento, la terza in egione, dopo Lega e Fratelli d’Italia, con oltre il 17 per cento. "È un risultato sopra ogni più rosea aspettativa. Mi ero dato come speranza, più che come obiettivo, di arrivare al 10 per cento", ha detto il riconfermato presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "La lista ha avuto il ruolo per cui è nata: riuscire a recuperare consenso tra chi ha apprezzato la nostra azione amministrativa, ma non si riconosce nei partiti politici. Non era alternativa, ma complementare agli altri partiti della coalizione", ha detto il presidente della Regione. (Frt)