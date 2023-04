Fvg 2023: Fedriga, nel nuovo mandato lavoro di quotidianità senza facili promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri cinque anni in continuità con i precedenti, fondati su concretezza e visione di lungo periodo. È così che immagina il prossimo mandato Massimiliano Fedriga, il primo presidente del Friuli Venezia Giulia a essere riconfermato per un secondo mandato. "Vorrei che il nuovo mandato si caratterizzasse, come il precedente, per un lavoro fatto di quotidianità, senza facili promesse che possa programmare il lavoro nel lungo periodo", ha detto in conferenza stampa in Consiglio regionale. "Abbiamo cercato di dimostrare che la politica del consenso si può fare senza facili promesse, che si può amministrare con prospettiva, guardando alla prospettiva tra 10 e 20 anni e non alla prossima scadenza elettorale", ha concluso. (Frt)