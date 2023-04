Fvg 2023: Fedriga, risultato è merito della squadra, darà forza anche al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del voto in Friuli Venezia Giulia è merito della squadra che ha governato negli ultimi cinque anni. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando i dati che lo danno ormai vincente con più del 64 per cento dei voti. "Le forze nazionali hanno portato un loro indispensabile valore, ma il risultato è stato portato dalla squadra che ha governato la Regione, dalla Giunta che mi ha aiutato e dal Consiglio", ha detto Fedriga. "C’è un forte mandato che proviene dal territorio. Mi auguro che le elezioni in Friuli Venezia Giulia aiutino il governo nazionale ad avere maggiore forza", ha concluso. (Frt)