Fvg 2023: Fedriga, affluenza ha tenuto grazie a confronto civile tra candidati

- Nonostante il calo, l’affluenza in Friuli Venezia Giulia ha tenuto, anche grazie al confronto civile tra i candidati. Lo ha detto in conferenza stampa in Consiglio regionale il neoeletto presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando il dato dell’affluenza del 45,26 per cento. "Un calo c’è stato, ma ha tenuto più di altri territori. Ringrazio gli altri candidati che hanno portato avanti una campagna elettorale civile, basata sul confronto", ha sottolineato. "I candidati si sono confrontati sulle proposte, non ho visto aggressione e attacchi personali. Questo forse ha permesso di contenere il calo rispetto ad altri territori", ha spiegato Fedriga. (Frt)