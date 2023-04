Tim: conclusa riapertura bond emesso a gennaio per 400 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Tim ha concluso con successo la riapertura del prestito obbligazionario, emesso lo scorso 27 gennaio (cedola 6,875 per cento, scadenza 15 febbraio 2028), per un importo pari a 400 milioni di euro ('Tap Issue'). I titoli - informa Tim in una nota - sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 100,75 per cento, che implica un rendimento pari al 6,69 per cento, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dell'emissione originaria. I proventi della nuova emissione, così come per il bond di gennaio, sono destinati a finanziare le prossime scadenze del debito. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, prezzo di rimborso pari a 100 per cento e scadenza il 15 febbraio 2028, pagano una cedola lorda annua pari al 6,875 per cento. (segue) (Com)