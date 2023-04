Tim: conclusa riapertura bond emesso a gennaio per 400 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolamento dell'emissione obbligazionaria contiene a carico dell'emittente alcuni impegni tipici per operazioni con queste caratteristiche, tra i quali, la limitazione a concedere garanzie sui propri beni ovvero ad effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di taluni parametri. La data di regolamento è stata fissata per il 12 aprile 2023. Da tale data, i titoli saranno quotati presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo. E' previsto che le agenzie di rating Moody's, S&P e Fitch confermino il rating assegnato al bond di gennaio, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-. L'operazione è stata curata da Goldman Sachs in qualita' di Global Coordinator. (Com)