Fvg 2023: Moretuzzo, abbiamo dimostrato che si possono mettere insieme sensibilità diverse - video

- Il risultato è stato sotto le aspettative, ma la partita del "campo largo" in Friuli Venezia Giulia ha dimostrato che è possibile mettere insieme sensibilità diverse. Lo ha detto Massimo Moretuzzo, candidato del Partito democratico e del Movimento cinque stelle alle elezioni regionali, che ha ottenuto il 28 per cento dei voti. "Il risultato della coalizione si è dimostrato sotto quello che potevamo ambire e volevamo raggiungere. Sapevamo dall’inizio che il percorso era complicato, però, è stata una partita che ci ha visto impegnarci con forza e con volontà", ha detto Moretuzzo, commentando i dati in Consiglio regionale. "Credo anche che abbia dimostrato che è possibile riuscire a lavorare in modo credibile e mettendo insieme sensibilità che sembravano diverse e inconciliabili e che invece sono riuscite a fare un percorso condiviso, utilizzando un linguaggio e delle proposte comuni. Abbiamo un lavoro importante da fare e lo faremo con passione ed entusiasmo, come abbiamo fatto questa campagna elettorale", ha concluso. (Frt)