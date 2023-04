Enav: Mef deposita lista nuovo Consiglio amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'assemblea degli azionisti di Enav convocata per il prossimo 28 aprile, ha depositato presso la sede della società, in quanto titolare del 53,28 per cento del capitale e di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione: Alessandra Bruni (presidente); Pasqualino Monti (amministratore delegato); Franca Brusco (consigliere); Stefano Arcifa (consigliere); Carla Alessi (consigliere); Giorgio Toschi (consigliere). Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ringrazia la presidente Francesca Isgrò, l'amministratore delegato Paolo Simioni e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti dalla società. Lo rende noto il Mef. (Com)