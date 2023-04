Libia: inviato Onu Bathily fa tappa in Niger, ricevuto da presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, ha elogiato gli sforzi profusi dalle Nazioni Unite per favorire la stabilità in Libia e ha espresso il suo sostegno al popolo libico nella sua ricerca di pace. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, sul proprio account Twitter in occasione della sua visita in Niger, tappa finale del tour nei Paesi del sud della Libia, ovvero Sudan, Ciad e Niger. “Ho informato il presidente Bazoum sui progressi compiuti in materia di sicurezza, compresi gli sforzi per liberare la Libia da combattenti stranieri e mercenari”, ha affermato Bathily, aggiungendo: “L'ho anche aggiornato sugli sviluppi politici in Libia, compresi gli sforzi per tenere le elezioni quest'anno”. L’inviato dell’Onu ha fatto sapere di aver incontrato diversi leader nigerini, tra cui i ministri della Difesa e dell’Interno e il viceministro degli Affari esteri, per discutere “di pace e stabilità in Libia e nella regione”. Con il ministro dell'Interno e della Pubblica sicurezza, Alkache Alhada, “abbiamo discusso degli importanti progressi compiuti dal Comitato di collegamento di Libia, Niger, Ciad e Sudan, sotto la supervisione del Comitato militare congiunto 5+5”, ha affermato Bathily. “Le discussioni hanno riguardato i progressi nei meccanismi di condivisione dei dati per il ritiro di mercenari e combattenti stranieri, come era stato promesso nei recenti incontri del Cairo e di Tunisi”, ha proseguito. Durante l’incontro con il ministro della Difesa, Alkassoum Indattou “abbiamo rivisto i meccanismi di coordinamento a sostegno del lavoro del Comitato militare congiunto per facilitare il ritiro sistematico dei mercenari e dei combattenti nigerini dalla Libia. Abbiamo anche discusso dell'importanza di rafforzare la sicurezza delle frontiere tra Libia e Niger per prevenire i traffici transfrontalieri e le attività criminali che hanno un impatto negativo sulla sicurezza nazionale di entrambi i Paesi e dell'intera regione”, ha poi scritto l’inviato. (segue) (Lit)