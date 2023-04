Libia: inviato Onu Bathily fa tappa in Niger, ricevuto da presidente Bazoum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercenari provenienti dal Sudan e dal Ciad sono stati spesso utilizzati nei conflitti che si sono susseguiti in Libia dal 2011 a oggi. Secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla Libia, nel Paese sono presenti mercenari provenienti da Russia, Siria, Sudan e Ciad, che potrebbero anche influire negativamente sulla sicurezza e sulla stabilità di altre nazioni della regione. Lo stesso presidente ciadiano Idris Deby fu ucciso due anni fa durante i combattimenti contro i ribelli del Fronte per l'alternanza e la liberazione del Ciad (Fact), entrati in Ciad dalle loro basi nel sud della Libia. Secondo Musa Tehusay, ricercatore libico specializzato in affari africani, il gruppo paramilitare russo Wagner ha una “costante presenza” al confine tra la Libia e il Ciad e, recentemente, ci sono stati “intensi movimenti” dei mercenari russi anche tra l’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi e la Repubblica Centrafricana. In particolare, secondo l’esperto, i combattenti russi sono dispiegati presso la base area di Al Jufra, nella Libia centrale, dove è concentrato il maggior “peso militare” di Wagner nel Paese nordafricano; presso postazioni mobili nei pressi del giacimento petrolifero di Zella, nella Mezzaluna petrolifera libica, area ricca di petrolio nella Libia centrale e orientale; nelle aree che vanno dal giacimento di Zella, alla città di Hon (il capoluogo del distretto di Al Jufra) fino al confine con Ciad; e ancora nella base area di Brak al Shati, nella regionale meridionale del Fezzan, dove dal ritiro delle forze di Tripoli nel 2020 “non vi è alcun elemento libico” e la struttura è “gestita esclusivamente dai mercenari”; infine nella base aerea di Tamanhint, vicino Sebha, capoluogo del Fezzan, dove Wagner fornisce supporto logistico e controlla i trasporti via camion. Tehusay, inoltre, ha anche detto a “Nova” che nell’ultimo periodo ci sono stati “intensi movimenti tra Wagner in Libia e Wagner in Repubblica Centrafricana tramite un aereo IL18, immatricolato in Centrafrica con il numero TL-KBR, soggetto a sanzioni da parte del Tesoro Usa”. (Lit)