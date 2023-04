Fvg 2023: Fedriga, componenti Giunta saranno pesati non su voti, ma su competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della nuova Giunta regionale saranno scelti "non pesando i voti ottenuti dai singoli partiti, ma le specifiche competenze". Lo ha detto in conferenza stampa il neo-rieletto presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Abbiamo visto in questi cinque anni che le competenze e la capacità di azione sono fondamentali e tutelano non solo l’azione di governo, ma tutta la maggioranza. Tutte le forze politiche sono molto consapevoli che una Giunta forte è a vantaggio di tutte le forze politiche di maggioranza e a favore della comunità che si rappresenta", ha spiegato Fedriga. (Frt)