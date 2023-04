Fvg 2023: Albano (Fd'I), congratulazioni e buon lavoro a Fedriga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la vittoria del centrodestra in Lazio e Lombardia, arriva anche quella in Friuli Venezia Giulia, che premia la capacità di buon governo di Massimiliano Fedriga. L'esito odierno delle urne rafforza l'operato del governo Meloni: un risultato così netto e incoraggiante conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta. Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga". Lo afferma in una nota Lucia Albano (Fd'I), sottosegretario all'Economia e Finanze.(Com)