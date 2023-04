Superbonus: Appendino (M5s), Giorgetti Pinocchio, mente e scappa da Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza ha propagandato bugie riguardo debiti inesistenti, conti fuori controllo e frodi miliardarie legate al superbonus per distogliere l'attenzione dalla loro scelta di smantellare il settore dell'edilizia". Lo ha detto Chiara Appendino durante l'illustrazione degli ordini del giorno sul decreto Cessione crediti, paragonando il ministro Giorgetti a Pinocchio: "Chiediamo da settimane al ministro Giorgetti di venire in quest'aula a chiarire i fantomatici buchi di bilancio, ma dov'è? Perchè scappa? Eurostat ha ribadito che i bonus edilizi non generano debito pubblico e i documenti di bilancio Def e Nadef certificano che i conti sono in ordine". (Rin)