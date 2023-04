Germania: governo diviso su messa al bando di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco è diviso sulla messa al bando dalla Germania dell'azienda per la comunicazioni cinese Huawei, sospettata di attività di spionaggio a favore di Pechino. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il contrasto si concentra sulla garanzia della sicurezza nazionale e lo sviluppo rapido della rete 5G. Nella giornata di domani 4 aprile, gli operatori della rete di telefonia mobile tedesca (Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica) dovranno comunicare al ministero dell'Interno tutte le componenti di Huawei installate nelle loro infrastrutture. La titolare del dicastero, Nancy Faeser, pare orientata allo smantellamento di tali tecnologie a spese delle aziende. Una decisione su quali componenti debbano essere sostituite è attesa entro la prossima estate. Tuttavia, questa linea non è condivisa dall'intero esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. In particolare, è contrario il ministro dei Trasporti e del Digitale, Volker Wissing. Intanto, secondo le stime, il 65 per cento delle antenne di Deutsche Telekom è stato costruito con tecnologie di Huawei. Per Vodafone e Telefonica, la quota è del 50 per cento. Secondo il ministero dell'Interno, si tratta di una dipendenza dalla Cina che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della Germania. Le autorità di Pechino potrebbero, infatti, tentare di accrescere la propria influenza nel Paese sfruttando le componenti di Huawei nelle sue infrastrutture critiche. A oggi, la legge tedesca consente di vietare l'utilizzo delle tecnologie di determinate aziende in anticipo sull'installazione. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, le relative procedure sono considerate “troppo facilmente attaccabili sul piano legale”. Con i dati forniti da Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica, il dicastero di Faeser intende quindi effettuare una valutazione del rischio successiva. Per decidere quali componenti sono critici e costituiscono un rischio, sarà centrale il criterio del “deterioramento della sicurezza e dell'ordine pubblico”. (segue) (Geb)