Germania: governo diviso su messa al bando di Huawei (2)

- Una messa al bando generale di singoli produttori di tecnologie per il 5G o dei loro prodotti non è prevista sulla base della normativa attualmente in vigore, salvo gravi casi di abuso. Pertanto, il ministero dell'Interno esaminerà singolarmente le componenti. Secondo “Handelsblatt”, si aprono teoricamente due opzioni. In caso di “pericolo grave”, il governo federale potrebbe ordinare la sostituzione immediata delle tecnologie critiche. In alternativa, queste potrebbero essere rimosse gradualmente, d'accordo con gli operatori. Tuttavia, “soltanto la secondo possibilità è considerata realistica”. La decisione del dicastero di Faeser necessita, infatti, dell'approvazione degli altri ministeri coinvolti, tra cui quello guidato da Wissing. Intanto, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima, con al vertice Robert Habeck, avverte sui ritardi nello sviluppo della rete 5G della Germania derivanti dal dibattito su Huawei, in particolare qualora le sue componenti venissero rimosse dall'infrastruttura. Intanto, fonti del ministero degli Esteri di Annalena Baerbock affermano: “Lo sappiamo, determinate aziende tra cui Huawei e Zte sono obbligate per legge in Cina a collaborare con le autorità di sicurezza, in particolare nella consegna dei dati”. Da parte sua, nella risposta a un'interrogazione parlamentare presentata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), il governo federale ha sottolineato di essere a conoscenza del fatto che Huawei e Zte sono “subordinate” per legge al “controllo del Partito comunista cinese (Pcc)”. Sia il fondatore sia il presidente del consiglio di amministrazione di Huawei, Ren Zhengfei e Liang Hua, sono membri del Pcc. (Geb)