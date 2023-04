© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea Capitolina.Roma, Campidoglio (ore 14)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura la micro foresta urbana nel Parco Nicholas Green, nel Municipio XIII, nell'ambito del progetto Forest for Rome.Roma, via Odoardo Giove (ore 10) (segue) (Rer)