- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca parteciperà all’inaugurazione del Reparto di Unità Spinale e la Casa Agevole del Cto Alesini.Roma, via Nemesio 21 (ore 10)VARIE- Prende il via il tour nazionale di conferenze stampa "La sicurezza è il tuo futuro" organizzato dal sindacato Ugl, per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'importanza di rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.Roma, sede confederale Ugl, via Nomentana, 26 (ore 9)- Giornata "Più Partecipazione, Inclusione e Uguaglianza. Rom e Sinti in Italia nella nuova Strategia Nazionale". Evento promosso in collaborazione con Unar Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sarà un'occasione per presentare i risultati di un'indagine sulla percezione del fenomeno dell'antigitanismo e per fare una riflessione sulla nuova Strategia Nazionale in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 12/3/2021. Sono previste anche performance di musicisti, stilisti e autori letterari della Comunità Sinti e Romani.Roma, Campidoglio (ore 10) (segue) (Rer)