© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Luca Zaia è imbattibile, le sue percentuali sono irraggiungibili da chiunque". Lo ha detto in conferenza stampa in Consiglio regionale il neo-rieletto presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando i dati che lo danno vincente al 64 per cento. (Frt)